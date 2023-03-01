Ярцев Свящ. Анемподист
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ярцев Свящ. Анемподистович
Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна
Усть-Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ярцев Степан Анемподистович
Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Варфоломей Анимподистович
Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тшаков Ефимия Анемподистовна
Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина (Аграфена) Анимподистовна
Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Анемподистовна
Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Анемподистовна
Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Анемподистовна
Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Анемподистовна
Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Захарий Анемподистович
Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1852