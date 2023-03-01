Ярцев Свящ. Анемподист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцев Свящ. Анемподист

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ярцев Свящ. Анемподистович

Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна

Усть-Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ярцев Степан Анемподистович

Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Варфоломей Анимподистович

Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тшаков Ефимия Анемподистовна

Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина (Аграфена) Анимподистовна

Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Анемподистовна

Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Анемподистовна

Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Анемподистовна

Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Анемподистовна

Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Захарий Анемподистович

Мать ребёнка: Ярцева Любовь Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярцева Любовь Терентьевна

Смерть
1852
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