Подгорбунских Свящ. Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Работа или профессия
1821
Кежма, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Пономарь в Пановой слободы церкви святых Кирика и Улиты. | 58°57'53.9"N 101°52'22.6"E Паново — упразднённое в 2014 году село в Кежемском районе Красноярского края России. Райцентр - Кежма.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Подгорбунский Свящ. Алексеевич
Мать ребёнка: Подгорбунских Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Симонова Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Подгорбунских Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Мать ребёнка: Подгорбунских Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баркова Евпраксия Алексеевна
Мать ребёнка: Подгорбунских Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Иркутское духовное училище
Смерть
1853