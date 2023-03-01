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Подгорбунских Свящ. Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Подгорбунских Иван Дмитриевич

Мать: Подгорбунских Агриппина Петровна

Работа или профессия
1821
Кежма, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Пономарь в Пановой слободы церкви святых Кирика и Улиты. | 58°57'53.9"N 101°52'22.6"E Паново — упразднённое в 2014 году село в Кежемском районе Красноярского края России. Райцентр - Кежма.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Подгорбунский Свящ. Алексеевич

Мать ребёнка: Подгорбунских Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Симонова Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Подгорбунских Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Мать ребёнка: Подгорбунских Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баркова Евпраксия Алексеевна

Мать ребёнка: Подгорбунских Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунских Дарья Петровна

Образование
Неизвестно
Иркутское духовное училище
Смерть
1853
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