Подгорбунских Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Подгорбунских Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Подгорбунских Свящ. Иванович
Отец ребёнка: Подгорбунских Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Подгорбунский Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Подгорбунских Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Подгорбунских Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Подгорбунских Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно