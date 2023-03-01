Подгорбунских Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунских Агриппина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Домникия Ивановна

Отец ребёнка: Подгорбунских Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Подгорбунских Свящ. Иванович

Отец ребёнка: Подгорбунских Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Подгорбунский Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Подгорбунских Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Подгорбунских Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Подгорбунских Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорбунских Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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