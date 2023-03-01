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Подгорбунских Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

10.01.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Подгорбунский Дмитрий

Мать: Подгорбунская Дарья Афанасьевна

Работа или профессия
1801
Кежма, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Дьячок в в Пановой слободы церкви святых Кирика и Улиты. | 58°57'53.9"N 101°52'22.6"E Паново — упразднённое в 2014 году село в Кежемском районе Красноярского края России. Райцентр - Кежма.
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Домникия Ивановна

Мать ребёнка: Подгорбунских Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Подгорбунских Свящ. Иванович

Мать ребёнка: Подгорбунских Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Подгорбунский Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Подгорбунских Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Подгорбунских Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Подгорбунских Агриппина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунских Агриппина Петровна

Образование
Неизвестно
Иркутская духовная семинария
Место жительства
Неизвестно
Кежма, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
58°57'53.9"N 101°52'22.6"E Паново — упразднённое в 2014 году село в Кежемском районе Красноярского края России. Райцентр - Кежма.
Смерть
10.01.1844
Кежма, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
с. Пановское, Енисейский округ, Енисейская губ.
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