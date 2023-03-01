Подгорбунских Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти10.01.1844
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Подгорбунский Дмитрий
Работа или профессия
1801
Дьячок в в Пановой слободы церкви святых Кирика и Улиты. | 58°57'53.9"N 101°52'22.6"E Паново — упразднённое в 2014 году село в Кежемском районе Красноярского края России. Райцентр - Кежма.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Домникия Ивановна
Мать ребёнка: Подгорбунских Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Подгорбунских Свящ. Иванович
Мать ребёнка: Подгорбунских Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Подгорбунский Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Подгорбунских Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Подгорбунских Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Подгорбунских Агриппина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Иркутская духовная семинария
Место жительства
Неизвестно
58°57'53.9"N 101°52'22.6"E Паново — упразднённое в 2014 году село в Кежемском районе Красноярского края России. Райцентр - Кежма.
Смерть
10.01.1844
с. Пановское, Енисейский округ, Енисейская губ.