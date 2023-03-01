Подгорбунский Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подгорбунский Неизвестный 1
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Подгорбунская Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Подгорбунский Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Подгорбунских Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Неизвестный 2
Мать ребёнка: Подгорбунская Дарья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1825