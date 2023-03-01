Подгорбунский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунский Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подгорбунский Неизвестный 1

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Подгорбунская Дарья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Подгорбунский Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Дарья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Подгорбунских Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Дарья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Неизвестный 2

Мать ребёнка: Подгорбунская Дарья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Дарья Афанасьевна

Смерть
До 1825
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