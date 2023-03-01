Подгорбунский Неизвестный 2
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подгорбунский Дмитрий
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Подгорбунская Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Подгорбунский Назар (Кирилл?)
Мать ребёнка: Подгорбунская Мавра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно