Подгорбунский Неизвестный 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунский Неизвестный 2

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подгорбунский Дмитрий

Мать: Подгорбунская Дарья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Подгорбунская Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Подгорбунский Назар (Кирилл?)

Мать ребёнка: Подгорбунская Мавра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Мавра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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