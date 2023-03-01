Подгорбунская Дарья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Подгорбунский Дмитрий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Подгорбунский Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Подгорбунский Дмитрий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Подгорбунских Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Подгорбунский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Неизвестный 2
Отец ребёнка: Подгорбунский Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1825