Подгорбунская Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунская Дарья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Подгорбунский Дмитрий

Рождение ребёнка
1773

Сын: Подгорбунский Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Подгорбунский Дмитрий

Рождение ребёнка
1782

Сын: Подгорбунских Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Подгорбунский Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Неизвестный 2

Отец ребёнка: Подгорбунский Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорбунский Дмитрий

Смерть
После 1825
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