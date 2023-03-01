Подгорбунский Свящ. Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Образование
1852
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутская духовная семинария
Рождение ребёнка
1855
Сын: Подгорбунский Александр Иванович
Мать ребёнка: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
14.06.1865
Сын: Подгорбунский свящ. Иванович
Мать ребёнка: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Иван Иванович
Мать ребёнка: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1902