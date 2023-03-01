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Подгорбунский Свящ. Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Подгорбунских Свящ. Иванович

Мать: Подгорбунских Дарья Петровна

Образование
1852
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутская духовная семинария
Рождение ребёнка
1855

Сын: Подгорбунский Александр Иванович

Мать ребёнка: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна

Рождение ребёнка
14.06.1865

Сын: Подгорбунский свящ. Иванович

Мать ребёнка: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Иван Иванович

Мать ребёнка: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1902
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