Подгорбунский свящ. Иванович
Место рождения
Дата рождения14.06.1865
Дата смертиПосле 1925
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1865
Крещение
19.06.1865
Образование
По 1881
Томск, город Томск, Томская область
окончил по второму разряду | Томская духовная семинария
Посвящение в духовный сан
14.02.1888
рукоположен во диакона
Посвящение в духовный сан
18.12.1888
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Нина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна
Рождение ребёнка
05.06.1895
Сын: Подгорбунский Николай Иннокентьевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна
Рождение ребёнка
По 1895
Дочь: Ольга Иннокентьевна
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна
Рождение ребёнка
По 1900
Сын: Подгорбунский Иван Иннокентьевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Подгорбунский Александр Иннокентьевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна
Работа или профессия
1902
и.о. благочинного церквей 1-го благочиния | Минусинский округ
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Демакова Вера Иннокентьевна
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна
Работа или профессия
Между 1903 и 1905
член Комитета Красноярского епархиального свечного завода
Рождение ребёнка
1906
Сын: Подгорбунский Иннокентий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна
Рождение ребёнка
После 1907
Сын: Подгорбунский Алексей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна
Работа или профессия
28.11.1913
священник, член Енисейского епархиального училищного совета | Красноярская духовная семинария
Посвящение в духовный сан
Между 1914 и 1915
возведён в сан протоиерея
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
диакон | Троицкая церковь г.Минусинска
Работа или профессия
Неизвестно
2-й священник | Введенская церковь с.Балахтинского Ачинского округа
Работа или профессия
Неизвестно
законоучитель Балахтинского приходского училища
Работа или профессия
Неизвестно
священник Троицкой церкви
Работа или профессия
Неизвестно
заведующий и законоучитель Шалаболинской ЦПШ
Работа или профессия
Неизвестно
2-й священник, заведующий и законоучитель ЦПШ при соборе | Спасский собор г.Минусинска
Работа или профессия
Неизвестно
председатель Минусинского уездного отделения епархиального училищного совета
Работа или профессия
Неизвестно
священник, законоучитель образцовой школы | Красноярская духовная семинария
Работа или профессия
Неизвестно
член Енисейской духовной консистории
Работа или профессия
Неизвестно
врио члена Енисейского епархиального совета
Работа или профессия
Неизвестно
благочинный Успенского и Знаменского монастырей
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей, священник
Работа или профессия
Неизвестно
священник | Богородице-Рождественский кафедральный собор г.Красноярска
Смерть
После 1925