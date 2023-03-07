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Подгорбунский свящ. Иванович

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Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.06.1865

Дата смерти

После 1925

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1865

Отец: Подгорбунский Свящ. Алексеевич

Мать: Подгорбунская Олимпиада Григорьевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Крещение
19.06.1865
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Образование
По 1881
Томск, город Томск, Томская область
окончил по второму разряду | Томская духовная семинария
Посвящение в духовный сан
14.02.1888
рукоположен во диакона
Посвящение в духовный сан
18.12.1888
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна

Рождение ребёнка
05.06.1895

Сын: Подгорбунский Николай Иннокентьевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна

Рождение ребёнка
По 1895

Дочь: Ольга Иннокентьевна

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна

Рождение ребёнка
По 1900

Сын: Подгорбунский Иван Иннокентьевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Подгорбунский Александр Иннокентьевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна

Работа или профессия
1902
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
и.о. благочинного церквей 1-го благочиния | Минусинский округ
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Демакова Вера Иннокентьевна

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна

Работа или профессия
Между 1903 и 1905
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
член Комитета Красноярского епархиального свечного завода
Рождение ребёнка
1906

Сын: Подгорбунский Иннокентий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна

Рождение ребёнка
После 1907

Сын: Подгорбунский Алексей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера Александровна

Работа или профессия
28.11.1913
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
священник, член Енисейского епархиального училищного совета | Красноярская духовная семинария
Посвящение в духовный сан
Между 1914 и 1915
возведён в сан протоиерея
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Вера Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
диакон | Троицкая церковь г.Минусинска
Работа или профессия
Неизвестно
Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
2-й священник | Введенская церковь с.Балахтинского Ачинского округа
Работа или профессия
Неизвестно
Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
законоучитель Балахтинского приходского училища
Работа или профессия
Неизвестно
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
священник Троицкой церкви
Работа или профессия
Неизвестно
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
заведующий и законоучитель Шалаболинской ЦПШ
Работа или профессия
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
2-й священник, заведующий и законоучитель ЦПШ при соборе | Спасский собор г.Минусинска
Работа или профессия
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
председатель Минусинского уездного отделения епархиального училищного совета
Работа или профессия
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
священник, законоучитель образцовой школы | Красноярская духовная семинария
Работа или профессия
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
член Енисейской духовной консистории
Работа или профессия
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
врио члена Енисейского епархиального совета
Работа или профессия
Неизвестно
благочинный Успенского и Знаменского монастырей
Работа или профессия
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
протоиерей, священник
Работа или профессия
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
священник | Богородице-Рождественский кафедральный собор г.Красноярска
Смерть
После 1925
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