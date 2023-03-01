Подгорбунская Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунская Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1895

Сын: Подгорбунский Николай Иннокентьевич

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
По 1895

Дочь: Ольга Иннокентьевна

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
По 1900

Сын: Подгорбунский Иван Иннокентьевич

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Подгорбунский Александр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Демакова Вера Иннокентьевна

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Подгорбунский Иннокентий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
После 1907

Сын: Подгорбунский Алексей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорбунский свящ. Иванович

Смерть
Неизвестно
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