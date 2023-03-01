Подгорбунская Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Нина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1895
Сын: Подгорбунский Николай Иннокентьевич
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
По 1895
Дочь: Ольга Иннокентьевна
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
По 1900
Сын: Подгорбунский Иван Иннокентьевич
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Подгорбунский Александр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Демакова Вера Иннокентьевна
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Подгорбунский Иннокентий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
После 1907
Сын: Подгорбунский Алексей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно