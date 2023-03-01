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Подгорбунский Николай Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1895

Дата смерти

03.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1895

Отец: Подгорбунский свящ. Иванович

Мать: Подгорбунская Вера Александровна

Место жительства
1937
Федоровка, Самарский уезд, Самарская губерния
побег от репрессий | д. Фёдоровка Безенчукского р-на Куйбышевской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
сельский учитель
Работа или профессия
Неизвестно
school teacher
Смерть
03.05.1957
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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