Подгорбунский Николай Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1895
Дата смерти03.05.1957
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1895
Место жительства
1937
Федоровка, Самарский уезд, Самарская губерния
побег от репрессий | д. Фёдоровка Безенчукского р-на Куйбышевской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
сельский учитель
Работа или профессия
Неизвестно
school teacher
Смерть
03.05.1957
Похороны
Неизвестно