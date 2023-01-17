деревня Федоровка, деревня Федоровка, Самарский уезд, Самарская губерния (на 1886) — Familio

Федоровка

Самарский уезд, Самарская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
24Федоровка, д. удел.при устье р. Безенчуга.69291235307Лесная пристань.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Екатериновская волость
41. Федоровка, деревня бывшая удельная, при реке Безенчуге, дворов 110, жителей 574, ветряная мельница
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close