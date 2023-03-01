Подгорбунский Александр Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунский Александр Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Подгорбунский свящ. Иванович

Мать: Подгорбунская Вера Александровна

Военная награда
17.08.1944
медаль "За отвагу"
Военная награда
26.05.1945
медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
призван Темрюкским РВК
Военная служба
Неизвестно
Гвардии старшина, начальник дивизионной трофейной команды 129 ГСД
Смерть
После 1945
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