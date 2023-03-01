Подгорбунский Александр Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Военная награда
17.08.1944
медаль "За отвагу"
Военная награда
26.05.1945
медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
призван Темрюкским РВК
Военная служба
Неизвестно
Гвардии старшина, начальник дивизионной трофейной команды 129 ГСД
Смерть
После 1945