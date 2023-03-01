Подгорбунская (Андреева) Олимпиада Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунская (Андреева) Олимпиада Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Подгорбунский Александр Иванович

Отец ребёнка: Подгорбунский Свящ. Алексеевич

Рождение ребёнка
14.06.1865

Сын: Подгорбунский свящ. Иванович

Отец ребёнка: Подгорбунский Свящ. Алексеевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Подгорбунский Свящ. Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Подгорбунский Свящ. Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Иван Иванович

Отец ребёнка: Подгорбунский Свящ. Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорбунский Свящ. Алексеевич

Смерть
1891
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
с. Шалоболино, церковное кладбище
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