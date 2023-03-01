Подгорбунская (Андреева) Олимпиада Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Подгорбунский Александр Иванович
Отец ребёнка: Подгорбунский Свящ. Алексеевич
Рождение ребёнка
14.06.1865
Сын: Подгорбунский свящ. Иванович
Отец ребёнка: Подгорбунский Свящ. Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Подгорбунский Свящ. Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Подгорбунский Свящ. Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Иван Иванович
Отец ребёнка: Подгорбунский Свящ. Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1891
Похороны
Неизвестно
с. Шалоболино, церковное кладбище