Савва Петрович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Петр Федорович
Мать: Ксения Афанасьевна
Бракосочетание
23.01.1791
Жена: Акилина Афанасьевна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1791
Жена: не указана
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1794
Сын: Давид Саввич
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Хиония Саввична
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кирилл Саввич
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Захар Саввич
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Василий Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Варвара Саввична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Татьяна Саввична
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Хиония Саввична
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1822