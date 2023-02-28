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Савва Петрович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Петр Федорович

Мать: Ксения Афанасьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.01.1791

Жена: Акилина Афанасьевна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1791

Жена: не указана

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1794

Сын: Давид Саввич

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Хиония Саввична

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кирилл Саввич

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Захар Саввич

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий Саввич

Мать ребёнка: не указана

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Варвара Саввична

Мать ребёнка: не указана

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Татьяна Саввична

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Хиония Саввична

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1822
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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