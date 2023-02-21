Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиМежду 1824 и 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Татьяна Саввична
Отец ребёнка: Савва Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Хиония Саввична
Отец ребёнка: Савва Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1824 и 1827