Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Между 1824 и 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Татьяна Саввична

Отец ребёнка: Савва Петрович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Хиония Саввична

Отец ребёнка: Савва Петрович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Петрович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1824 и 1827
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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