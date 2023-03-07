Варвара Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Саввична

Варвара Саввична

avatar

Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1771 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Савва Петрович

Мать: не указана

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.11.1827

Муж: Никифор Иванович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close