Варвара Саввична
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Савва Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1827
Муж: Никифор Иванович
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно