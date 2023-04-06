Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Иван Тарасович
Мать: Ирина Титовна
Бракосочетание
18.11.1827
Жена: Варвара Саввична
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно