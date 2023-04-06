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Никифор Иванович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1780 г.р.

Жена

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Иван Тарасович

Мать: Ирина Титовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.11.1827

Жена: Варвара Саввична

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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