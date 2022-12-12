Иван Тарасович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти05.08.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Тарас Иванович
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Титовна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никифор Иванович
Мать ребёнка: Ирина Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Титовна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
05.08.1831
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
05.08.1831
Причина смерти: От горячки