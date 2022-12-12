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Иван Тарасович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

05.08.1831

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Тарас Иванович

Мать: Евдокия Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Титовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Никифор Иванович

Мать ребёнка: Ирина Титовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Титовна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
05.08.1831
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
05.08.1831
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От горячки
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