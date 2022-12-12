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Тарас Иванович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Иван Андреевич

Мать: Анна Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Тарасович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мариамна Тарасовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.02.1796

Сын: Григорий Тарасович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Дарья Тарасовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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