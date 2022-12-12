Тарас Иванович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Иван Андреевич
Мать: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Тарасович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мариамна Тарасовна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1796
Сын: Григорий Тарасович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Дарья Тарасовна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно