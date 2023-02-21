Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
?.08.1759
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тарас Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно