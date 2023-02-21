Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Алексеевна

Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.08.1759

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Тарас Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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