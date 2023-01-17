Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Иван Андреевич
Мать: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федор Матвеевич
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно