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Матвей Иванович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Иван Андреевич

Мать: Анна Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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