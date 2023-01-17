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Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Между 1783 и 1785

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Андрей Михайлович

Мать: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.08.1759

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Тарас Иванович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Матвей Иванович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1783 и 1785
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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