Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиМежду 1783 и 1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Андрей Михайлович
Мать: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
?.08.1759
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тарас Иванович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1783 и 1785