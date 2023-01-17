Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно