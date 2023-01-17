Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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