Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти20.03.1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Андрей Михайлович
Мать: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
05.03.1760
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Антон Александрович
Мать ребёнка: Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ефим Александрович
Мать ребёнка: Феодора Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.03.1788
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
20.03.1788
Причина смерти: Чахоткой