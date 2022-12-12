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Александр Андреевич

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

20.03.1788

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Андрей Михайлович

Мать: Ксения Степановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Феодора Андреевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.03.1760

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Феодора Андреевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Антон Александрович

Мать ребёнка: Феодора Андреевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Ефим Александрович

Мать ребёнка: Феодора Андреевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
20.03.1788
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
20.03.1788
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Чахоткой
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