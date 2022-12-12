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Ефим Александрович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Александр Андреевич

Мать: Феодора Андреевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Анастасия Никитична

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Яков Ефимович

Мать ребёнка: Анастасия Никитична

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Федор Ефимович

Мать ребёнка: Анастасия Никитична

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Анастасия Никитична

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Анастасия Никитична

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Никитична

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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