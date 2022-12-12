Ефим Александрович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Александр Андреевич
Мать: Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
1801
Сын: Яков Ефимович
Мать ребёнка: Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
1803
Сын: Федор Ефимович
Мать ребёнка: Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
1810
Сын: Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Анастасия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно