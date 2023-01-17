Яков Ефимович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Ефим Александрович
Мать: Анастасия Никитична
Бракосочетание
До 1823
Жена: Мавра Трофимовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Мавра Трофимовна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Тарутина Мариамна Яковлевна
Мать ребёнка: Мавра Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно