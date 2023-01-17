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Яков Ефимович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Ефим Александрович

Мать: Анастасия Никитична

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
До 1823

Жена: Мавра Трофимовна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Мавра Трофимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Тарутина Мариамна Яковлевна

Мать ребёнка: Мавра Трофимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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