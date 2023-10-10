Мавра Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Трофимовна

Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Трофим Петрович

Мать: Вера Матвеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
До 1823

Муж: Яков Ефимович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Тарутина Мариамна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Ефимович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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