Мавра Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Трофим Петрович
Мать: Вера Матвеевна
Бракосочетание
До 1823
Муж: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Тарутина Мариамна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно