Вера Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мавра Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Петрович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Петрович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.02.1797

Муж: Трофим Петрович

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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