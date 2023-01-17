Вера Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мавра Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Петрович
Бракосочетание
15.02.1797
Муж: Трофим Петрович
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно