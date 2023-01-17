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Трофим Петрович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Петр Иванович

Мать: Гликерия Дмитриевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мавра Трофимовна

Мать ребёнка: Вера Матвеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Вера Матвеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.02.1797

Жена: Вера Матвеевна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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