Трофим Петрович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Петр Иванович
Мать: Гликерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мавра Трофимовна
Мать ребёнка: Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Вера Матвеевна
Бракосочетание
15.02.1797
Жена: Вера Матвеевна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно