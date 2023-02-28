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Петр Иванович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Ирина Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: Гликерия Дмитриевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Трофим Петрович

Мать ребёнка: Гликерия Дмитриевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Гликерия Дмитриевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Гликерия Дмитриевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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