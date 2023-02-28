Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: Гликерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Трофим Петрович
Мать ребёнка: Гликерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Гликерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Гликерия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно