Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиМежду 1762 и 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1740
Муж: Иван Алексеевич
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
24.03.1749
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1762 и 1764