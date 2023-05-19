Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти24.12.1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
24.12.1794
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
24.12.1794
Причина смерти: Чахоткой