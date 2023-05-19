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Леонтий Иванович

Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

24.12.1794

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

1719 г.р.

Жена

1765 г.р.
1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Ирина Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
24.12.1794
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
24.12.1794
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Чахоткой
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