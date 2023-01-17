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Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Между 1766 и 1781

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1740

Жена: Ирина Васильевна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.03.1749

Дочь: Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1766 и 1781
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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