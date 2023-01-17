Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиМежду 1766 и 1781
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1740
Жена: Ирина Васильевна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
24.03.1749
Дочь: Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1766 и 1781