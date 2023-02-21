Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1745
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область