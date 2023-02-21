Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1745