Яков Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Варвара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1749