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Яков Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1749

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Варвара Михайловна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Варвара Михайловна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1749
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