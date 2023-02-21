Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиМежду 1760 и 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1760 и 1764