Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Между 1760 и 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Алексеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1760 и 1764
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область