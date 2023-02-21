Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Якова
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1740