Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1740

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Якова

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1740
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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