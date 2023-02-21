Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

05.06.1740

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
05.06.1740
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
05.06.1740
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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