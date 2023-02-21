Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смерти05.06.1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
05.06.1740
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
05.06.1740