Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Иван Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: 1-я Иванова

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.06.1740

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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