Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Иван Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: 1-я Иванова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.06.1740
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно