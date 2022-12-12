Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1740
Дата смертиМежду 1741 и 1744
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1740
Отец: Василий Иванович
Мать: Наталья Алексеевна
Крещение
01.06.1740
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1741 и 1744