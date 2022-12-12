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Елена Васильевна

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.06.1740

Дата смерти

Между 1741 и 1744

Пол

Женский

Отец

1697 г.р.

Мать

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1740

Отец: Василий Иванович

Мать: Наталья Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
01.06.1740
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1741 и 1744
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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