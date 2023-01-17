Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти31.08.1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1740
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
31.08.1760
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
31.08.1760