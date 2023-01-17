Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

31.08.1760

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.06.1740

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
31.08.1760
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
31.08.1760
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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