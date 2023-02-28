Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти05.07.1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Василий Иванович
Мать: 1-я Иванова
Бракосочетание
26.02.1747
Жена: Ксения Михайловна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1747
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
?.06.1756
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
05.07.1760
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
05.07.1760