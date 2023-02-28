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Иван Васильевич

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

05.07.1760

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Василий Иванович

Мать: 1-я Иванова

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
26.02.1747

Жена: Ксения Михайловна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1747

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1756

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
05.07.1760
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
05.07.1760
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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