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Ксения Михайловна

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Место рождения

Кривцово, деревня, Рыбинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Михаил Тимофеевич

Мать: не указана

Кривцово, деревня, Рыбинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.02.1747

Муж: Иван Васильевич

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1747

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1756

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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