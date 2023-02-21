Ксения Михайловна
Место рожденияКривцово, деревня, Рыбинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Михаил Тимофеевич
Мать: не указана
Кривцово, деревня, Рыбинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.02.1747
Муж: Иван Васильевич
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1747
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.06.1756
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно