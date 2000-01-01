Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1745
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