Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1745