Гликерия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Михаил Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Трофим Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1795
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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