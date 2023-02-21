Гликерия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Михаил Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Трофим Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795