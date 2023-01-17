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Григорий Трофимович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Трофим Петрович

Мать: Вера Матвеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Феодора Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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