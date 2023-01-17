Григорий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Трофим Петрович
Мать: Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Феодора Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно