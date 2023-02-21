Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Дмитриевна

Мария Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Трофимович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Трофимович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Трофимович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Трофимович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close