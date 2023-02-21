Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Феодора Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно