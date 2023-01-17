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Тарутина Мариамна Яковлевна

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Между 1897 и 1906

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Яков Ефимович

Мать: Мавра Трофимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Тарутин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Тарутин Григорий Давидович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Неклюдова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Тарутин Григорий Давидович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарутин Григорий Давидович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1897 и 1906
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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