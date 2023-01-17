Тарутина Мариамна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиМежду 1897 и 1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Яков Ефимович
Мать: Мавра Трофимовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тарутин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Тарутин Григорий Давидович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Неклюдова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Тарутин Григорий Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1897 и 1906