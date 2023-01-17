Неклюдова (Тарутина) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1876
Сын: Неклюдов Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович
Рождение ребёнка
11.02.1888
Дочь: Неклюдова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Неклюдов Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно