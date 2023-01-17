Неклюдова (Тарутина) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неклюдова (Тарутина) Александра Григорьевна

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Тарутин Григорий Давидович

Мать: Тарутина Мариамна Яковлевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Неклюдов Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Неклюдов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.02.1888

Дочь: Неклюдова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Неклюдов Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Неклюдов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Неклюдов Яков Константинович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неклюдов Яков Константинович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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